Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceğin su gönüllülerini yetiştirmek amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.

Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillerde tasarruf bilincinin oluşturulmasını hedefleyen proje çerçevesinde, bu kez 17 Aralık Şehitleri İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelindi.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'ın da katıldığı programda okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler suyun yaşamımızdaki önemi konusunda bilgilendirildi.

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Animasyonlar ve eğitici materyallerle desteklenen etkinliklerde, çocukların konuya ilgisini artıracak uygulamalara da yer verildi.

El ve yüz yıkama ile diş fırçalama sırasında suyun gereksiz yere akıtılmaması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Böylece öğrencilerin günlük yaşamlarında kolaylıkla hayata geçirebilecekleri tasarruf alışkanlıkları kazanmaları amaçlandı.

KASKİ Genel Müdürü Çağan, programda su tasarrufunun küçük yaşlarda kazanılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunu, iklim değişikliği, kuraklık ve artan tüketim nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki baskının her geçen gün arttığını kaydetti.

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Etkinliğin sonunda öğrenciler, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak ve çevrelerinde tasarruf bilincini yaygınlaştırmak amacıyla birer "Su Gönüllüsü" oldu.