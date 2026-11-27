KAYSERİ'de özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren merkezde nefes borusuna yemek parçası kaçan H.A. isimli öğrenci, öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde meydana geldi. Öğle yemeğinin ardından sınıfına doğru ilerleyen H.A. isimli öğrencinin sesinde değişiklik, nefes alışında hırıltı ve boğulma belirtileri olduğunu fark eden Özel Eğitim Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Erbaş, öğrenciye hemen müdahale etti. Öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde nefes borusuna kaçan yemek parçası çıkarılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; öğretmenlerin nefes almakta zorlanan öğrenciye, Heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.