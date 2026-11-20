Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve güvenli bir geleceğe sahip olma haklarının korunmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuk, sevgiyle büyümeyi, güven içinde yaşamayı ve hayallerine ulaşmayı hak ediyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında çocukların toplumların en kıymetli emaneti ve geleceğin teminatı olduğunu belirterek, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

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Çocukların yaşama, eğitim, sağlık, korunma ve kendilerini özgürce ifade etme haklarının evrensel değerler olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, dünyanın farklı bölgelerinde savaş, çatışma, zulüm ve ayrımcılık nedeniyle bu haklardan mahrum bırakılan çocukların yaşadığı dramın tüm insanlığın ortak vicdanını yaraladığını kaydetti.

Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı coğrafyalarında hak ihlallerine maruz kalan çocukların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, çocukların kimlikleri, inançları, dilleri ve kültürleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin umudu ve yarınlarımızın teminatıdır. Her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, kendini güvende hissettiği, eğitimden ve fırsatlardan eşit şekilde yararlandığı bir dünyayı hep birlikte inşa etmek zorundayız. Çocuk hakları yalnızca bir gün hatırlanacak bir konu değil, hayatın her alanında hassasiyetle gözetilmesi gereken evrensel bir sorumluluktur."

Yaşam hakkının korunmasına vurgu yapan Büyükkılıç, "Bir çocuğun yaşam hakkının elinden alınması, insanlığın geleceğinden bir parçanın koparılmasıdır. Çocukların korkuyla değil güvenle, gözyaşıyla değil tebessümle, ayrımcılıkla değil eşitlikle büyüdüğü bir dünya hepimizin en büyük temennisi olmalıdır. Eğitimden mahrum bırakılan, oyun oynayamayan, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulamayan hiçbir çocuğu görmezden gelemeyiz" dedi.

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"Çocuk Dostu Şehir Anlayışını Bir Yönetim İlkesi Olarak Benimsiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen hizmetleri öncelikli gördüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, çocuk dostu şehir anlayışını bir yönetim ilkesi olarak benimsediklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Bizler Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘çocuk dostu şehir’ anlayışını sadece bir hedef değil, bir yönetim ilkesi olarak benimsiyoruz. Eğitimden spora, bilimden kültüre, sosyal yardımlardan çevre bilincine kadar her alanda çocuklarımız için önemli yatırımlar ve hizmetler hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceği çocuklarımızla inşa ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Kayseri’yi çocuklarımızın mutlu olduğu, geliştiği, öğrendiği ve hayaller kurduğu bir şehir haline getirmek için gayret ediyoruz. Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızla çocuklarımızın bilgiye, kitaba ve sanata erişimini artırıyoruz. İki kez düzenlediğimiz Kayseri Çocuk Kitap Fuarı, adeta bir kültür şölenine dönüştü. Çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzaklaşarak kitaplarla dost olması, okuma alışkanlığı kazanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi bakımından fuarımızı çok kıymetli buluyoruz."

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Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Başkan Büyükkılıç, resimden sinemaya, müzikten masal atölyelerine kadar pek çok ücretsiz etkinlikle çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağladıklarını belirtti. Kayseri Bilim Merkezi’nde çocukların merak duygusunu bilim ve teknolojiyle buluşturduklarını, araştıran ve sorgulayan nesillerin yetişmesine katkı sunduklarını kaydeden Büyükkılıç, ağaç dikim etkinlikleriyle de küçük yaşlarda çevre bilinci kazandırmayı önemsediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik hizmetlere de dikkat çekerek Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle özel çocukların gelişimlerine destek olduklarını, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi aracılığıyla da onların sosyal hayata aktif katılımlarını desteklediklerini vurguladı.

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Çocuk haklarının korunması ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde, Kayseri Aile Platformu koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerle ailelerin bilinçlendirildiğini ve çocukların güvenliği ile sağlıklı gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Kayseri Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen Çocuk Hakları Çalıştayı’nın da çocukların haklarının korunması ve geleceğe yönelik çalışmaların şekillendirilmesi açısından önemli bir yol haritası olduğunu kaydeden Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmet veren Çocuk Görüşme Merkezi’nin binlerce aileye güvenli bir ortam sunduğunu ifade etti.

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Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen spor faaliyetlerine de değinen Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. ve Erciyes A.Ş. aracılığıyla düzenlenen eğitimler, etkinlikler ve şenliklerle çocukları sporla buluşturduklarını belirtti. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Çocuk Maratonu ile de çocukların spor heyecanına ortak olduklarını dile getirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara ve ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, ulaşım kartı, süt, kırtasiye ve beslenme destekleriyle çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladıklarını kaydetti.

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"Çocuklarımızın Mutluluğu, Geleceğimizin Aydınlığıdır"

Başkan Büyükkılıç, çocuklara yönelik hizmetlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda şehrin ve ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar arasında yer aldığını belirterek, "Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabildiği, hayallerini özgürce kurabildiği ve bu hayalleri gerçekleştirebilecek imkânlara sahip olduğu bir Kayseri için çalışıyoruz. Dünyanın bütün çocuklarının barış, kardeşlik, adalet ve huzur içerisinde yaşayabildiği bir gelecek diliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, insanlığın en büyük başarısıdır" ifadelerini kullandı.

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Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda başta Kayserili çocuklar olmak üzere tüm dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak, çocukların haklarının korunduğu, savaşların ve zulmün son bulduğu, sevgi ve barışın hâkim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.