Erciyes Üniversitesinin 17 projesi 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer aldı

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) kabul edilen 17 projesi, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ERÜ de katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katıldığı kongreye ERÜ, 37 öğrenci, 17 proje ve makaleyle katılım sağladı. 9 Ekim Cuma günü sona erecek kongrede, ERÜ öğrencilerinden oluşan Mergen Takımı'nın projesi TEKNOFEST başarılı projeleri arasında sergilendi.

Kongreye katılan öğrenciler ile bir araya gelen Altun, dünyanın dört bir yanından uzay, bilim ve teknoloji alanının önemli isimlerini buluşturan büyük organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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ERÜ'yü kongrede temsil eden öğrenci ve akademisyenleri tebrik eden Altun, "Gençlerimizin üreten, geliştiren ve başarılarını uluslararası platformlara taşıyan çalışmalarından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.