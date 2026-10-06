ERÜ'nün Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu'na YÖK'ten ödül

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu'nu ödüllendirdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" alanında verilen ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Altun, araştırma üniversitesi olarak hedeflerine ulaşmanın yolunun, kararlarını doğru veriye ve güçlü analize dayandırmaktan geçtiğini belirtti.

Çalışmalarının en üst düzeyde ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

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"Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformumuz, üniversitemizin araştırma performansını izleyen ve stratejik planlamamıza yön veren önemli bir altyapı haline geldi. Daha önce uluslararası alanda finale kalan bu çalışmanın ülkemizin en üst düzeyinde ödüllendirilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ödülü takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ediyorum. Proje yürütücümüz Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Gökmen Zararsız'ı ve emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum."

Dekan Zararsız da ödülün, araştırma yönetimine yönelik yaklaşımın bir karşılığı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı, araştırma performansımızı ve ulusal ile uluslararası sıralamalardaki konumumuzu güçlendirecek şekilde üniversitemizin tüm birimlerine daha kapsamlı biçimde yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.