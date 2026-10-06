Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, fabrikanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

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