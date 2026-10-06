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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katıldı

        Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, fabrikanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından Çiçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi" tanıtım toplantısına katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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