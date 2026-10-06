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        Kocasinan Belediye Meclisi toplandı

        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Kocasinan Belediye Meclisi toplandı

        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapılan toplantıda, meclis gündemindeki 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları konusunda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren ve örnek olan sayılı belediyelerden biri olduğunu belirtti.

        Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları kapsamında tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, beslenme, sahiplendirme ve doğal yaşam alanlarını kapsayan bütüncül bir hizmet modeli oluşturduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

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        "Türkiye'de sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında ilk barınakları yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Son derece modern, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından da iyi not almış bir tesisimiz var. Mamamızı kendimiz üretiyoruz. Kedilerimiz için ayrı, farklı ırklardaki köpeklerimiz için ayrı, yaralı kedi ve köpeklerimiz için farklı alanlarımız bulunuyor. Sokak hayvanları için Küçük Dostlar Ambulansı'nı Türkiye'de ilk uygulayan belediyelerden biriyiz. Bugün geldiğimiz noktada bütün bu çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek bir modeli ortaya koyuyoruz."

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