Talas Belediye Başkanı Yalçın, Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda Talas'ta Türk dünyasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Başkan Yalçın, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'a, Türk dünyasına yönelik çalışmaları anlatan kitapları takdim etti ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardı.

Yalçın, ayrıca toplantıya katılan misafirleri 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Talas Buluşması'na davet etti.