Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

Bu kapsamda Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönem eğitimleri başlarken, gençlere farklı alanlarda kendilerini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalar sürüyor.

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