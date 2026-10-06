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        Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönem eğitimleri başlarken, gençlere farklı alanlarda kendilerini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunuluyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik hizmet ve projeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Genç Dostu" ödülünü almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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