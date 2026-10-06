Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda başarılı bulundu

        ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda başarılı bulundu

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 6 projesi, Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda başarılı bulundu

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 6 projesi, Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulundu.

        ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeler TR72 Bölgesi'nde kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurumların bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirmeyi, yerel değerlerin korunmasını ve bölge ekonomisine katkısının artırılmasını amaçlıyor.

        Başarılı bulunan projeler, insan kaynağının geliştirilmesi, dijital araçların ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı, doğal ve kültürel mirasın korunması ve kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik kurumsal hazırlıkların güçlendirilmesi gibi ortak hedeflerde buluşuyor.

        REKLAM

        Eğitim ve uzman desteğiyle edinilecek bilgi ve yöntemlerin kurumların çalışma süreçlerinde kullanılması, proje çıktılarının da faaliyet dönemi sonrasında sürdürülebilmesi bekleniyor.

        Teknik Destek Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ajanslar tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin yerel üretim bilgisini, ürünleri ve kültürel birikimi koruyup görünür kılma hedefini destekleyecek kurumsal ve bireysel kapasitenin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

        Dijital tanıtım ve belgeleme becerilerinin artırılması, yerel değerlerin niteliğinin ve yöreyle bağının ortaya konulması, bu değerlerin tanıtımını ve ekonomik hayata katılımını destekliyor. Böylece teknik destek faaliyetleri, Anadoludakiler Projesi'nin yerel potansiyeli öne çıkarma hedefiyle kırsal alandaki kurumsal ve bireysel yetkinlikleri buluşturuyor.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, başarılı bulunan altı projenin, kırsal alandaki farklı ihtiyaçlara yönelik bilgi ve uygulama kapasitesini geliştireceğini belirtti.

        Projelerin, bölgedeki kırsal kalkınma çalışmalarına kalıcı katkı sunacağına inandığını kaydeden Şeker, "Teknik destekler aracılığıyla kurumların kendi çalışma alanlarında uzmanlık kazanmasını ve edindikleri bilgi ile yöntemleri proje sürecinin ardından da kullanabilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek:
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini anlatt...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini anlatt...
        Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı
        Genç KAYMEK'te yeni eğitim dönemi başladı
        Kocasinan Belediye Meclisi toplandı
        Kocasinan Belediye Meclisi toplandı
        Erciyes Üniversitesinin 17 projesi 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer a...
        Erciyes Üniversitesinin 17 projesi 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer a...
        TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Taner'den Dünya Mimarlık Günü mes...
        TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Taner'den Dünya Mimarlık Günü mes...