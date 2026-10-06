ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda başarılı bulundu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) 6 projesi, Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulundu.

ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeler TR72 Bölgesi'nde kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurumların bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirmeyi, yerel değerlerin korunmasını ve bölge ekonomisine katkısının artırılmasını amaçlıyor.

Başarılı bulunan projeler, insan kaynağının geliştirilmesi, dijital araçların ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı, doğal ve kültürel mirasın korunması ve kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik kurumsal hazırlıkların güçlendirilmesi gibi ortak hedeflerde buluşuyor.

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Eğitim ve uzman desteğiyle edinilecek bilgi ve yöntemlerin kurumların çalışma süreçlerinde kullanılması, proje çıktılarının da faaliyet dönemi sonrasında sürdürülebilmesi bekleniyor.

Teknik Destek Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ajanslar tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin yerel üretim bilgisini, ürünleri ve kültürel birikimi koruyup görünür kılma hedefini destekleyecek kurumsal ve bireysel kapasitenin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

Dijital tanıtım ve belgeleme becerilerinin artırılması, yerel değerlerin niteliğinin ve yöreyle bağının ortaya konulması, bu değerlerin tanıtımını ve ekonomik hayata katılımını destekliyor. Böylece teknik destek faaliyetleri, Anadoludakiler Projesi'nin yerel potansiyeli öne çıkarma hedefiyle kırsal alandaki kurumsal ve bireysel yetkinlikleri buluşturuyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, başarılı bulunan altı projenin, kırsal alandaki farklı ihtiyaçlara yönelik bilgi ve uygulama kapasitesini geliştireceğini belirtti.

Projelerin, bölgedeki kırsal kalkınma çalışmalarına kalıcı katkı sunacağına inandığını kaydeden Şeker, "Teknik destekler aracılığıyla kurumların kendi çalışma alanlarında uzmanlık kazanmasını ve edindikleri bilgi ile yöntemleri proje sürecinin ardından da kullanabilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.