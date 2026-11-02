Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 78 Mert Göçkan), Sinan Kurt (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Camara, Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan)
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 85 Ahmen Engin), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Celhaka, Diarra, Avramovski (Dk. 68 Camaj) Ertuğrul Furat (Dk. 14 Osundina, Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko (Dk. 46 Yasin Uzunoğu)
Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve Dk. 41 Moreno, Dk. 62 Oğuzhan Matur (kendi kalesine), Dk. 76 Seferi, Dk. 88 Hasani (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 70 Bilal Ceylan (Muğlaspor)
KAYSERİ
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