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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

        Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

        Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 78 Mert Göçkan), Sinan Kurt (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Camara, Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan)

        Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Dk. 85 Ahmen Engin), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Celhaka, Diarra, Avramovski (Dk. 68 Camaj) Ertuğrul Furat (Dk. 14 Osundina, Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko​​​​​​​ (Dk. 46 Yasin Uzunoğu)

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        Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve Dk. 41 Moreno, Dk. 62 Oğuzhan Matur (kendi kalesine), Dk. 76 Seferi, Dk. 88 Hasani (Kayserispor)

        Sarı kart: Dk. 70 Bilal Ceylan (Muğlaspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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