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        Gesi Millet Bahçesi, ilçeye farklı bir renk katacak

        Gesi mesire alanını yenileyerek büyük ve farklı bir dönüşümü başlatan Melikgazi Belediyesi, bambaşka bir kimlik kazandırdığı Gesi Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarında sona yaklaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Gesi Millet Bahçesi, ilçeye farklı bir renk katacak

        Gesi mesire alanını yenileyerek büyük ve farklı bir dönüşümü başlatan Melikgazi Belediyesi, bambaşka bir kimlik kazandırdığı Gesi Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarında sona yaklaştı.

        44 bin metrekarelik büyük bir alanı kapsayan Gesi Millet Bahçesi’ndeki son çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Burası Gesi Millet Bahçesi. Eskiden mesire alanı olarak kullanılan bu bölgeye ilaveler yaparak çok büyük yenilikler yaptık ve alanı genişlettik. Burada mangal yerlerini, kamelyaların sayısını, spor alanları artırdık. Zipline da koyduk. Lavanta bahçeleri ile botanik bahçesi ile burası hakikaten cennet gibi bir köşe oluyor. Çalışmalar bitmek üzere; sona yaklaştık. 1 aydan tamamlarız diye düşünüyorum. Burayı 2027'nin ilkbaharında açmayı planlıyoruz. İnşallah açılışı ile birlikte burası cıvıl cıvıl dolacaktır. Mesai arkadaşlarıma buradaki emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Melikgazi'mize yakışacak, farklı bir tasarımla buraya renk katacak, çok nezih, çok güzel bir millet bahçesi oldu. Hayırlı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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