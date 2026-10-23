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        Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 03:02 Güncelleme:
        Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Battalgazi Bulvarı'nda H.I. idaresindeki 38 APZ 016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki direğe, ardından bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya karışan otomobilin, dün satın alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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