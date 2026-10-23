Gesi Millet Bahçesi yapım ve düzenleme çalışmaları sürüyor
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediyenin yaptığı Gesi Millet Bahçesi'nde yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediyenin yaptığı Gesi Millet Bahçesi'nde yapım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 44 bin metrekarelik alanı kapsayan Gesi Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, eskiden mesire alanı olarak kullanılan bölgeyi genişlettiklerini belirtti.
İlçeye çok güzel bir millet bahçesi kazandırdıklarını kaydeden Palancıoğlu, "Burada mangal yerlerini, kamelyaların sayısını ve spor alanlarını artırdık. Lavanta ve botanik bahçeleriyle burası hakikaten cennet gibi bir köşe oluyor. Çalışmaları yaklaşık 1 ay içinde tamamlarız diye düşünüyorum. Mesai arkadaşlarıma buradaki emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.