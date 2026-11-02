Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri GÜNCELLEME - Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 23:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yandaki dükkana da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!

        Benzer Haberler

        Kayserispor-Muğlaspor maçının ardından
        Kayserispor-Muğlaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kayseri'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yeni tıbbi cihazlar alındı
        ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yeni tıbbi cihazlar alındı
        Talas'tan Avrupa'ya barış ve demokrasi projesi
        Talas'tan Avrupa'ya barış ve demokrasi projesi