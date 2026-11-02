GÜNCELLEME - Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yandaki dükkana da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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