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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

        Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin şüphelisi, polisin 1750 saatlik kamera incelemesi ve teknik çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

        Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin şüphelisi, polisin 1750 saatlik kamera incelemesi ve teknik çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023'te Asri Mezarlık'ta gerçekleşen faili meçhul cinayeti aydınlatmak amacıyla özel ekip kurarak dosyayı yeniden incelemeye aldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 1750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü detaylıca inceledi.

        Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen M.C.D. (26), saklandığı adresin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan soruşturmada, maktul Fehmi Lup'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheliler M.D, H.Ö. ve S.S.D. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüpheli M.C.D'nin savcılıkta yeniden alınan ifadesinde, Fehmi Lup ile aralarında sigara vermemesi nedeniyle tartışma çıktığını, kendisine bıçakla saldırdığını, kendisinin de maktule sarılması sonrası bıçağın kalbine saplandığını iddia etti.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de 3 yıldır faili meçhul olan, 9 Ekim 2023'te Kayseri Asri Mezarlık'ta ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında, kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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