Kartal Şehitliği'nde akşam mesaisi

Şehitlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri yoğun mesai harcarken, alanın düzenlenmesi ve bakımına yönelik faaliyetler sürdürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da akşam saatlerinde şehitliğe gelerek, çalışmaları yerinde takip etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kartal Şehitliği’nde yürüttüğü çalışmalar akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

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