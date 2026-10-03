Kayseri'de 25 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi (35) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.