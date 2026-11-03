Kayseri'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kayseri istikametine giden Gazi K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Yamula Baraj Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.
Baraj gölünde yapılan aramada otomobil ve sürücüsü sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
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