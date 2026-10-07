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        Kayseri'de kepçe ve işçi servislerinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Kayseri'de kepçe ve işçi servislerinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Bahri Y. idaresindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S'nin kullandığı 38 P 7782 plakalı işçi servisi, Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi'nde M.A. yönetimindeki kepçeyle çarpışarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Bahri Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan 15 kişi Develi ve Kayseri'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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