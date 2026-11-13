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        Kayseri'de lüks aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lüks SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Kayseri'de lüks aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

        Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde lüks SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak ile Nil Cadde kesişiminde, H.A. yönetimindeki 38 AV 195 plakalı Porshe marka lüks SUV araç ile T.Y. yönetimindeki 06 BCD 844 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücüler H.A. ve T.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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