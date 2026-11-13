Kayseri'de lüks aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde lüks SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak ile Nil Cadde kesişiminde, H.A. yönetimindeki 38 AV 195 plakalı Porshe marka lüks SUV araç ile T.Y. yönetimindeki 06 BCD 844 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücüler H.A. ve T.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.