Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza uygulandı

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun​​​​​​​ ilgili maddelerinden toplam 285 bin 965 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, paylaşımlara konu olan 4 aracı tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde drift", "Fuzuli Tramvay Durağında hatalı park", "Kaykop'ta benzinlikte tehlikeli drift" ve "Gürültü çıkaran araç" paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattı.

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