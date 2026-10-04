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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde drift", "Fuzuli Tramvay Durağında hatalı park", "Kaykop'ta benzinlikte tehlikeli drift" ve "Gürültü çıkaran araç" paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, paylaşımlara konu olan 4 aracı tespit etti.

        Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun​​​​​​​ ilgili maddelerinden toplam 285 bin 965 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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