Kuşçu Marina, hafta sonu yeni sezonu açıyor
Kocasinan Belediyesinin hayata geçirdiği Kuşçu Marina, hafta sonu itibarıyla yeni sezonu açıyor.
Kocasinan Belediyesinin hayata geçirdiği Kuşçu Marina, hafta sonu itibarıyla yeni sezonu açıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan vatandaşlara sahil kenti atmosferi yaşatan Kuşçu da hafta sonu yeni sezon açılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu Mahallesi'nin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.
Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gayret sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor."
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