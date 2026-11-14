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        Mika Sayfurrahman Kayseri Kadın FK'da

        Kayseri Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Mika Sayfurrahman'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 01:34 Güncelleme:
        Mika Sayfurrahman Kayseri Kadın FK'da

        Kayseri Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Mika Sayfurrahman’ı kadrosuna kattı.

        Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2003 Moskova doğumlu, Kaliforniya’da yetişen ve 13 yaşından bu yana Afganistan Kadın Millî Takımı’nda forma giyen Mika Sayfurrahman’ı kadrosuna kattı. Kariyerinde Cal State East Bay Pioneers ve Stockton Cargo takımlarında forma giyen Sayfurrahman bundan sonra Kayseri Kadın Futbol Kulübü forması giyecek. 2025 yılında USLW Nor Cal’da yılın oyuncusu ve CCAA’da yılın orta saha oyuncusu ödüllerini kazanan başarılı futbolcu, Meksika ekibi Pumas UNAM’da da deneme antrenmanlarına katılan Mika Sayfurrahman bugün oynanacak olan Galatasaray maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

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