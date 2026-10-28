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        Vali Çiçek: "Değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Vali Çiçek: "Değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Millî Mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin, özgürlük tutkusunun ve birlik ruhunun en güçlü simgesidir. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde emanet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923’ten itibaren geçen 103 yılda sürekli gelişen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor ve kültür alanlarındaki başarıları ve demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan ülkemiz, aziz milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleriyle daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

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