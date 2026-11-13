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        Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, dün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine giden Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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