Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Ömer Kalaylı için Kilis'te veda yemeği düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kalaylı, Kilis'te yaklaşık bir yıl görev yaptığını belirterek, bu süre içerisinde ekip olarak kente hizmet ettiklerini söyledi.

Görev süresince yürütülen çalışmalara değinen Kalaylı, birlikte çalıştığı kamu görevlilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis'te elde edilen başarıların ortak çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Kalaylı, görevini "Devleti yaşat ki millet yaşasın" anlayışıyla yürüttüğünü belirtti.

Konuşmasının sonunda katılımcılardan helallik isteyen Kalaylı'ya programda çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Programa, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.