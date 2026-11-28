Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere mazot desteği sağladı.

İlçedeki bir petrol istasyonunda düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl Gaziantep genelinde 48 bin 182 çiftçiye toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot dağıtılacağını söyledi.

Şahin, destek programıyla birlikte son 5 yılda Gaziantep'te üreticilere sağlanan mazot desteğinin yaklaşık 21 milyon 500 bin litreye ulaşacağını vurguladı.

Çiftçilerin üretimin sürdürülebilirliği açısından en önemli paydaş olduğunu ifade eden Şahin, tarıma belediye bütçesinden yüzde 20 pay ayırdıklarını, çiftçinin ekonomik olarak rahatlamasının kırsalda huzur ve bereketi artıracağını kaydetti.

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Şahin, verilen desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından temsili mazot dağıtımı yapıldı.

Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ile daire amirleri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.