Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Nizipli çiftçilere mazot desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere mazot desteği sağladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere mazot desteği sağladı.
İlçedeki bir petrol istasyonunda düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl Gaziantep genelinde 48 bin 182 çiftçiye toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot dağıtılacağını söyledi.
Şahin, destek programıyla birlikte son 5 yılda Gaziantep'te üreticilere sağlanan mazot desteğinin yaklaşık 21 milyon 500 bin litreye ulaşacağını vurguladı.
Çiftçilerin üretimin sürdürülebilirliği açısından en önemli paydaş olduğunu ifade eden Şahin, tarıma belediye bütçesinden yüzde 20 pay ayırdıklarını, çiftçinin ekonomik olarak rahatlamasının kırsalda huzur ve bereketi artıracağını kaydetti.
Şahin, verilen desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından temsili mazot dağıtımı yapıldı.
Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ile daire amirleri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.