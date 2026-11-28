Kilis'te belediye çalışmaları sinematik görüntülerle tanıtıldı
Kilis Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen çalışmalar, sinematik görüntülerle kayıt altına alınarak vatandaşlarla paylaşıldı.
Kilis Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen çalışmalar, sinematik görüntülerle kayıt altına alınarak vatandaşlarla paylaşıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, şehir için yürütülen hizmet ve çalışmalar farklı açılardan görüntülendi. Çalışmaların sinematik bir bakış açısıyla aktarıldığı videoda, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.
Paylaşımda, her hizmetin, emeğin ve dokunuşun arkasında daha güzel bir Kilis hedefinin bulunduğu belirtilerek, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.
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