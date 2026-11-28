İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Can Delihacıoğlu, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde aldığı destekle uzun yıllardır sürdürdüğü sigara alışkanlığını geride bıraktı.

Sigara kullandığı dönemde nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı yaşayan Delihacıoğlu, sağlık sorunları nedeniyle sigarayı bırakmaya karar verdi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Delihacıoğlu, uzman desteği ve ilaç tedavisiyle yaklaşık 5 ay önce sigarayı bıraktı.

Mehmet Can Delihacıoğlu, AA muhabirine, arkadaş çevresinin etkisi ve merak nedeniyle sigaraya başladığını söyledi.

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İş yerindeki bir arkadaşının sigarayı bırakmasının kendisine örnek olduğunu belirten Delihacıoğlu, sağlık merkezindeki görevlilerin ilgisi ve desteği sayesinde bağımlılığından kurtulduğunu ifade etti.

- "İçtiğim suyun tadını almaya başladım"

Sigarayı bıraktıktan sonra günlük yaşamında önemli değişiklikler olduğunu anlatan Delihacıoğlu, özellikle nefes almasının kolaylaştığını ve hareket kabiliyetinin arttığını belirtti.

Delihacıoğlu, önceden merdiven çıkarken nefesinin kesildiğini, artık daha rahat yürüyebildiğini dile getirerek, "İçtiğim suyun, aldığım nefesin tadını almaya başladım. Hayatı yaşamaya başladığımı söyleyebilirim. Ciğerlerimin açıldığını hissediyorum. İstediğim yere rahatlıkla gidebiliyorum." dedi.

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Sigarayı bırakmasının aile ilişkilerine de olumlu yansıdığını kaydeden Delihacıoğlu, "Ailem ve çocuklarım artık yanıma daha rahat yaklaşıyor. Hangi ortama girersem gireyim üzerimde sigara kokusu olmuyor. Bu benim için en büyük avantajlardan biri." diye konuştu.

- "Sigara bırakma desteğinden ücretsiz yararlanabilirler"

Çevresindeki bazı kişilerin sigara bırakma ilaçlarının ücretli olduğunu düşündüğünü fakat devletin sunduğu ilaç desteğiyle bağımlılıktan kurtulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlık merkezlerine başvurup gerekli işlemlerini yaptırabilir, ilaçlarını ücretsiz alabilir. Hocalarımız birebir ilgileniyor. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir. Herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ediyorum. Beş aydır dumansız bir hayat yaşıyorum. En basitinden zehirden kurtuldum. Sabah uyandığımda artık sigara ve çakmak aramıyorum. Nefes aldığımı hissediyorum."

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Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Turgay Happani de tütün bağımlılığının önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Merkeze başvuranların bağımlılık düzeylerini değerlendirdiklerini belirten Happani, kişiye özel tedavi planı kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci takip ettiklerini kaydetti.

Happani, sigarayı bırakmak isteyenleri Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.