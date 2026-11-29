Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yenilenen yollar havadan görüntülendi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, şehrin her sokağına ve mahallesine aynı anlayışla hizmet götürüldüğü belirtilerek, asfalt sezonu boyunca yürütülen çalışmalarla kent genelinde önemli ölçüde yol yenilemesi yapıldığı ifade edildi.

Kilis Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarıyla yolları yenilemeye devam ediyor. Asfalt sezonu boyunca gerçekleştirilen yoğun çalışmalar kapsamında şehrin büyük bir bölümündeki yollar yenilendi.

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