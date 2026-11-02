Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
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