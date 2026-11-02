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        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 01:11 Güncelleme:
        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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