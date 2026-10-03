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        16. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla gerçekleştirilen 16. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:47 Güncelleme:
        16. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla gerçekleştirilen 16. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

        Kitapseverlerin 9 gün boyunca 10.30-21.30 saatlerinde ziyaret edebileceği fuarda, 1065 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

        Yazar Mustafa Eranıl, AA muhabirine, Kocaeli Kitap Fuarı'nın yerel, ulusal ve uluslararası yazarlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Edebiyatla ilgilenen camianın fuarda buluşmasının kent için avantaj olduğunu belirten Eranıl, "Okuyan, düşünen, düşündüğünü yazan, yazdıklarını gelecek nesillere aktaran ve tarihe not düşen bir organizasyon bana göre. Bu organizasyonu düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Eranıl, kitap fuarıyla yerel yazarların eserlerini, düşüncelerini, fikirlerini genel düzeydeki yazarlarla birleştirme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Ben de buraya uzun süredir katılıyorum. Bundan sonra da sağlığım el verirse katılmayı planlıyorum." dedi.

        Kitap okumanın önemine dikkati çeken Eranıl, kitapseverleri fuara davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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