Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.
Giriş: 02.10.2026 - 23:59 Güncelleme:
Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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