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        Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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