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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Kocaeli'de vatandaşlarla sohbet etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:15 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Kocaeli'de vatandaşlarla sohbet etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

        Bakan Çiftçi, DESAN Tersanesinin Kocaeli tesislerinde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen sahil güvenlik gemisinin denize indirilmesi töreninin ardından Başiskele ilçesindeki 17 Ağustos Camisi'ne geçti.

        Burada cuma namazını kılan Çiftçi, daha sonra caminin sosyal tesisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Bakan Çiftçi, bir süre görüştüğü vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

        Çiftçi'ye, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.

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