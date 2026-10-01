Osmangazi Köprüsü "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla pembe renkle aydınlatıldı

Bu kapsamda Kocaeli ve Yalova'yı İzmit Körfezi'nde birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü de pembe renkle ışıklandırıldı.

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