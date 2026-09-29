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        Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbiren boşaltıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokağı'nda, inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

        Öte yandan, 27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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