Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbiren boşaltıldı

Öte yandan, 27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokağı'nda, inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.

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