Kocaeli'de sağanak sonrası sahilde köpük oluştu

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, alanda inceleme yaptı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış sonrası Sekapark'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü.

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