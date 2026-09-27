Kocaeli'de eski karısını silahla öldüren zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Polis, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta Fatma Çiğil'i silahla ateş ederek öldüren zanlının eski kocası İbrahim Ç. olduğunu belirledi.
Şüpheli, polisin teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan Çiğil'in cenazesi, defnedilmek üzere Konya'nın Ilgın ilçesine gönderildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta dün silahlı saldırıya uğrayan Fatma Çiğil (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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