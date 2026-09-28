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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

        Biotekno Körfez Basket: Davis 31, Barna 18, Cluff 12, Buie 10, Mitchell 12, Berk Can Akın 5, Altan Çamoğlu, Reese, Danusevicius, Mert Akay

        Esenler Erokspor: Egehan Arna 5, Jerome 25, Yebo 13, Webb 2, Vries 8, McCollum 14, Sow 6, Usher 4, Yunus Emre Sonsırma, Melih Tunca 2, Metehan Akyel

        1. Periyot: 21-26

        Devre: 43-41

        3. Periyot: 64-52

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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