Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 28.09.2026 - 21:28 Güncelleme:
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
Biotekno Körfez Basket: Davis 31, Barna 18, Cluff 12, Buie 10, Mitchell 12, Berk Can Akın 5, Altan Çamoğlu, Reese, Danusevicius, Mert Akay
Esenler Erokspor: Egehan Arna 5, Jerome 25, Yebo 13, Webb 2, Vries 8, McCollum 14, Sow 6, Usher 4, Yunus Emre Sonsırma, Melih Tunca 2, Metehan Akyel
1. Periyot: 21-26
Devre: 43-41
3. Periyot: 64-52
KOCAELİ
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