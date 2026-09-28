Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Giriş: 28.09.2026 - 17:26 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde park halindeki Saffet Kandaz'a ait 34 YPH 53 plakalı cipin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç, aracın üzerinden kaldırıldı.
Cipte hasar oluşurken, ağacın devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ