Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde park halindeki Saffet Kandaz'a ait 34 YPH 53 plakalı cipin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.

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