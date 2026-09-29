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        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı

        16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:36 Güncelleme:
        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı

        16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

        Fuarın tanıtımı dolayısıyla İzmit'te bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, etkinliğin bu yıl "Romanların ve Hatıratların İzinde" başlığıyla 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Baraçlı, kitapseverlerin 9 gün boyunca 10.30-21.30 saatlerinde fuarı ziyaret edebileceğini kaydetti.

        Fuarın başlığına değinen Baraçlı, "Artık şehrimizi de geleceğe taşıyacağız. Buradan da roman yazabilen, buradan da hatırat yazabilen genç arkadaşlarımız olacak. İnşallah bu kitap fuarının çıktılarını önümüzdeki yıllarda hep beraber görmüş olacağız." dedi.

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        Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı'nın etkinlik olmanın ötesinde artık bir festivale dönüşmüş vaziyette olduğuna işaret ederek, "30 Eylül'de Gebze'de bir organizasyon gerçekleştireceğiz. 1 Ekim'de Kocaeli Üniversitemizde sinema etkinliklerini gerçekleştireceğiz. 2 Ekim'de saat 07.30'da inşallah ağaçlar kitap açacak ve hepimiz Yürüyüş Yolu'nda bu şehre hayat katan, değer katan organizasyonu hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Bu yıl fuarda 515 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahafın yer alacağını aktaran Baraçlı, "Edebiyatı, müziği ve sinemayı birleştiren 'İnsan Hatırlar' isimli açılış programımızla fuarımızın startını vereceğiz. Her noktada arkadaşlarımız özenle çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu yılın da onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar olacak." dedi.

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        Baraçlı, Gazze Özel Etkinliği kapsamında 7 Ekim'de belgesel gösterimi yapılacağını dile getirerek, gösterimin ardından Peren Birsaygılı Mut'un moderatörlüğünde Samir Atiyye ve Nour Alhila'nın katılımıyla söyleşi gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Hayri Baraçlı, 30 sahafın katılımıyla 100'e yakın koleksiyon değeri taşıyan, nadide eserlerin yer alacağı özel sahaf müzayedesi de düzenleyeceklerini belirterek, "Kitap kumbarası projemizde de bağışlanan kitapları okullarımıza ulaştırmış olacağız. Büyükşehir Belediyemizin yayınlarından 5 yeni eserin lansmanını fuarımızda yapacağız." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz, İzmit Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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