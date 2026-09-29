Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anfernee Dijksteel'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anfernee Dijksteel'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağ üst ön adalesindeki tendonunda yırtık bulunan Haidara'nın Fransa'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

        Haidara'nın sağlık durumunun yurt içi ve dışındaki uzman hekimlerce değerlendirildiği, farklı tedavi seçeneklerinin ele alınmasının ardından ameliyat edilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Futbolcunun 2026-2027 sezonunun ilk yarısındaki resmi müsabakalarda forma giymesinin beklenmediği, sahalara dönüş tarihinin rehabilitasyon sürecine göre belirleneceği ifade edildi.

        REKLAM

        Milli takım kampında kasık ve uyluk bölgesinde ağrı yaşayan Dijksteel'in kontrollerinde ise sağ kasık bölgesinde zorlanma ve ödem, sol arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

        Dijksteel'in rehabilitasyon sürecinin Kocaelispor sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı
        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaeli'de sağanak sonrası sahilde köpük oluştu
        Kocaeli'de sağanak sonrası sahilde köpük oluştu
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi
        Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi
        Kocaeli'de parmağı janta sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de parmağı janta sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı