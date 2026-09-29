Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Milli takım kampında kasık ve uyluk bölgesinde ağrı yaşayan Dijksteel'in kontrollerinde ise sağ kasık bölgesinde zorlanma ve ödem, sol arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağ üst ön adalesindeki tendonunda yırtık bulunan Haidara'nın Fransa'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anfernee Dijksteel'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

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