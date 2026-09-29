Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli'de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin, tedbiren gece saat 00.01'den öğlen saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Kocaelispor'dan Haidara ve Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı
        16. Kocaeli Kitap Fuarı'na geri sayım başladı
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaeli'de sağanak sonrası sahilde köpük oluştu
        Kocaeli'de sağanak sonrası sahilde köpük oluştu
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi
        Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki cipe zarar verdi