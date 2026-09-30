Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 30.09.2026 - 12:24 Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sırasöğütler Mahallesi 1654/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.
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