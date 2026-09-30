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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sırasöğütler Mahallesi 1654/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.

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