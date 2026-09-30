Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 30.09.2026 - 17:58 Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydınlık Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 3'üncü katında çalışan İlyas K. (45) bilinmeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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