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        Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Aydınlık Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 3'üncü katında çalışan İlyas K. (45) bilinmeyen nedenle düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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