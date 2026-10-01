Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

H.N. idaresindeki 34 BT 3754 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 TV 1301 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesişiminde çarpıştı.

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