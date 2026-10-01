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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 02:12 Güncelleme:
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.N. idaresindeki 34 BT 3754 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 TV 1301 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesişiminde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle 1 yolcu ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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