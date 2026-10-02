DESAN'ın Malezya için inşa ettiği çok maksatlı sahil güvenlik gemisi denize indirildi

DESAN Tersanesinin Kocaeli tesislerinde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için inşa edilen 99 metre uzunluğundaki Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (MPMS-1), düzenlenen törenle denize indirildi.

Türk savunma sanayisinin yerli ve ileri teknoloji sistemleriyle donatılan, MMEA envanterindeki en büyük iki gemiden biri olan MPMS-1'in denize indirilmesi dolayısıyla Kocaeli Serbest Bölgesi'nde DESAN Tersanesi bünyesindeki ATLAS Tersanesi'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution bin İsmail, Türkiye'nin günümüzde özellikle MİLGEM programı kapsamında fırkateyn ve benzeri gemileri Türk donanmasına sunduğunu söyledi.

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Gemi inşasının kolay bir iş olmadığını belirten İsmail, suya indirecekleri MPMS-1'in Malezya deniz kuvvetlerinin bir gücü olacağını kaydetti.

İsmail, bugün Malezya için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Daha da önemlisi özellikle Malezya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir çığır açılıyor. MPMS-1, gemiden de öte kendisi bir güven sembolü. Ortak adanmışlık ve çalışkanlığın, Malezya ve Türkiye'nin sembolü. Bizim kararlılığımız ve denizlerimizin güvenliği ve işbirliği için bir adımımız." diye konuştu.

Türk sahil güvenliğinin, Malezyalı meslektaşlarıyla uzun ilişkisi olduğunu anlatan İsmail, Malezya'nın bu ilişkiyi daha da güçlendirmek istediğini ifade etti.

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Malezya'nın deniz ülkesi olduğuna dikkati çeken İsmail, "Biz birçok zorlukla karşı karşıyayız. Yabancı gemilerin ihlali, yasa dışı balıkçılık, insan ve benzeri kaçakçılık ve benzeri sınırlar ötesi deniz suçları yaşanıyor. MPMS-1'in hizmete girmesi yanıt kabiliyetimizi artıracaktır." dedi.

- "Ocak 2027'de gemiyi teslim edeceğiz"

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ise bugün Malezya sahil güvenliği için inşa ettikleri ilk gemiyi denizle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının aylar süren mühendislik, üretim ve yoğun emeğin sonucu, aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasında güvene dayanan işbirliğinin somut göstergesi olduğunu söyledi.

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Denizlerde güvenliği sağlamanın önemine işaret eden Kaptanoğlu, inşa ettikleri gemilerin Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerdeki görevlerine uzun yıllar katkı sunacağını kaydetti.

Projenin başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda gerçekleştirilen törende söz verdiklerini anımsatan Kaptanoğlu, "Sözleşmede öngörülen 24 aylık teslim süresini 2 ay öne çekerek gemiyi 22 ayda teslim edecektik. Bugün bu sözümüzü yerine getirme yolunda önemli aşamayı geride bırakıyor ve gemimizi denize indiriyoruz. Kalan çalışmalarını ve testlerini tamamlayarak inşallah Ocak 2027'de gemiyi teslim edeceğiz. İkinci gemiyi ise 22 aydan da daha kısa bir sürede teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaptanoğlu, Malezya İçişleri Bakanı İsmail uygun görürse teslimin ardından geminin, 20-24 Nisan 2027'de Langkawi'de düzenlenecek LIMA 2027 Fuarı'nda hazır bulunmasını arzu ettiklerini aktararak, fuarda geminin insansız hava araçlarını, süratli müdahale botlarını, helikopter operasyon yeteneğini, ikinci gemiyle teslim edilecek mobil izleme radarı ve insansız deniz aracını da kapsayan gösteriyle sergilemek istediklerini vurguladı.

Ardından Türk ve Malezya kültürlerini buluşturan resepsiyonda yeniden bir araya gelinmenin kendileri için çok güzel bir an olacağını belirten Kaptanoğlu, "Bugün tersanemizde yaklaşık 100'er metre uzunluğunda Malezya Sahil Güvenliği için 2 gemi ve Türk Deniz Kuvvetleri için 1 Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi'nin inşasını eş zamanlı yürütüyoruz. Her 3 gemide çalışmalarımızda başarıyla ve planlanan takvimde ilerlemektedir. Bu ilerleme ekiplerimizin emeğinin, üretim gücümüzün ve projelerimizdeki benimsediğimiz disiplinli çalışmanın, anlayışın eseridir." diye konuştu.

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Kaptanoğlu, şirketin ilk yurt dışı yatırımı olan "Enrique of Malacca Tersanesi" için Malakka'da zemin hazırlık çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, 2027 yılının sonunda ilk fazını tamamlamayı planladıkları bu tersanede yeni gemi inşası ile bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmeyi, yerel istihdama, bilgi birikimine ve nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından DESAN Tersanesinin Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa ettiği 99 metre uzunluğundaki iki Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisinin ilki olan MPMS-1 denize indirildi.

Donatım, sistem entegrasyonu ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi hedefleniyor.

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Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, iki ülkenin Sahil Güvenlik Komutanlıklarından üst düzey temsilciler ve davetliler katıldı.