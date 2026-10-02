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        Gebze'de ağaçlar "kitap açtı"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 16'ncısı düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği Gebze ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Gebze'de ağaçlar "kitap açtı"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 16'ncısı düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği Gebze ilçesinde gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Çamlık Parkı'ndaki ağaçlara kitap astı.

        Sabahın erken saatlerinde parka gelen kitapseverler, almak istedikleri kitapların başında etkinliğin başlamasını bekledi. Etkinliğin başlama duyurusunun yapılmasıyla ağaçlara asılı kitaplar kısa sürede toplandı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, gazetecilere, etkinliğin Türkiye'de başka bir örneği bulunmadığını söyledi.

        Programa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Soba, kitapseverleri fuara davet etti.

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