Kocaeli'de asırlık çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap toplandı

Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.

Büyükşehir Belediyesince 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.

İlk kitabın ipinin saat 07.00'de kopmasıyla etkinlik için bekleyenler, kitapları almak için ağaçlara yöneldi.

Dallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler de çocuklarını kaldırarak, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.

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Etkinlik, İzmit'in yanı sıra Gebze Çamlık Parkı'nda da gerçekleştirildi.

- "Yine çok renkli bir kitap fuarı daha şehrimizde gerçekleşmiş olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kitap fuarının Kocaeli için gelenek haline geldiğini ve farklı şehirlerden kitapseverlerin de fuara ilgi gösterdiğini söyledi.

"Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinin de fuarın açılışı öncesinde gelenek haline geldiğini belirten Büyükakın, etkinliğin fuara ayrı renk kattığını kaydetti.

Büyükakın, gençlerin ve çocukların aileleriyle gelip ağaçlardan kitap toplayarak fuar heyecanını yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Yine çok renkli bir kitap fuarı daha şehrimizde gerçekleşmiş olacak. Çevre illerdeki kitapseverleri de Kocaeli Kitap Fuarı'na davet ediyoruz. Kitap Fuarı'nın bu sene de yenilikleri olacak. En önemli şeylerden biri her sene kitap fuarında kültür yayınları yapıyoruz. 5 kültür yayınıyla kitap fuarımız bu sene okuyucularla buluşmuş olacak. Çok sayıda yazar, söyleşi gerçekleştirmiş olacak ve yine beklediğimiz gibi kendi rekorunu kıracak bir kitap fuarımızla buluşmuş olacağız."

- Kitap Fuarı yarın başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak.

Çeşitli söyleşi, panel ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.